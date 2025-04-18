Холдинг «Восток Инвестиции» вышел из состава акционеров Ozon

Инвестхолдинг «Восток Инвестиции» продал свою долю в маркетплейсе Ozon

Руководство инвестиционного холдинга «Восток Инвестиции» продало свою долю в структуре капитала одного из крупнейших российских маркетплейсов — Ozon. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аудиторские документы к годовой отчетности МКООО «Кенигсберг Инвестментс» (юрлицо холдинга).

Выход из состава акционеров Ozon подтвердил представитель «Восток Инвестиции». Как следует из документов, соглашение состоялось в 2024 году и подразумевало продажу 27,713 процента акций маркетплейса, принадлежащих инвестхолдингу. Сумма сделки составила 38,3 миллиарда рублей.

В 2024 году холдинг приобрел доли в 12 российских бизнесах фонда Baring Vostok, включая Ozon. При проведении сделки по разделу активов фонда было одно главное условие — покупателем доли в маркетплейсе должна была стать российская структура, которая не попала под западные санкции. Один из источников заявил, что подобную компанию в итоге удалось найти. Подробностей о фирме-покупателе, как и об актуальном составе ее учредителей, он приводить не стал.

Основателя Baring Vostok — американского инвестора и предпринимателя Майкла Калви — задержали в России в 2019 году по обвинению в хищении средств банка «Восточный». Аналогичные обвинения представители правоохранительных органов выдвинули также в адрес бывшего операционного партнера фонда — Филиппа Дельпаля. Их обвиняли в растрате 2,5 миллиарда рублей. В августе 2021 года Мещанский районный суд Москвы приговорил обвиняемых к пяти с половиной и трем с половиной годам соответственно. В начале второй половины марта 2025-го Дельпалю заменили условный срок на реальный.