Известный российский блогер высказался о заработках Галкина

Блогер Третьяков заявил, что комик Галкин хорошо зарабатывает на концертах

Известный российский блогер и бизнесмен Андрей Третьяков заявил, что комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Израиле, хорошо зарабатывает на своей концертной деятельности. Такое мнение он выразил в видео, доступном в группе «Тот самый Лука» во «ВКонтакте».

Говоря о покинувших Россию артистах, Третьяков отметил, что, по его информации, Галкину удается собирать большие залы за рубежом. Он также предположил, что юморист и его супруга, певица Алла Пугачева, не испытывают финансовых трудностей.

«Галкин Dubai-opera (Дубайская опера, центр исполнительских искусств в центре Дубая — прим. «Ленты.ру») собрал, вообще никому это не удавалось. А Dubai-opera — очень дорогая площадка», — сказал Третьяков. При этом он назвал юмор Галкина модифицированным «Аншлагом» и указал, что артисту удалось найти свою аудиторию.

Высказываясь о других уехавших из России звездах, блогер заявил, что концерты юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) не пользуются большим успехом за границей. При этом одним из самых богатых артистов-релокантов он счел юмориста Руслана Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее издание Ura.ru назвало приблизительные заработки Галкина. По подсчетам журналистов, комик может получать около 15 миллионов рублей за один концерт в Европе.