Раскрыты заработки Галкина в Европе

Ura.ru: Галкин может зарабатывать около 15 миллионов рублей за концерт в Европе

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) может получать около 15 миллионов рублей за концерт в Европе. Заработки артиста раскрыло издание Ura.ru.

Отмечается, что в апреле и мае Галкин гастролирует со своей авторской программой по городам Германии. Ближайший концерт состоится в Штутгарте на площадке, которая вмещает чуть более двух тысяч зрителей. Стоимость билетов на мероприятие, по данным издания, составляет от 39 евро (примерно 3,6 тысячи рублей) до 179 евро (16,6 тысячи рублей).

Предположительно, за один концерт Галкин может зарабатывать около 165 тысяч евро (15,3 миллиона рублей). «Разумеется, далеко не все деньги (...) попадают в карман артисту. Расходы также включают аренду зала, зарплату команды, охрану и другое», — уточнило СМИ.

Ранее стало известно, что Галкин почти вдвое увеличил стоимость выступлений на русском языке. Также сообщалось, что в райдере артиста обнаружили бутылку 18-летнего виски Macallan.