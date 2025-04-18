Крокодил напал на искавшего морские огурцы рыбака-нелегала

В Австралии крокодил напал на рыбака-нелегала

Австралийские пограничные силы (ABF) поймали рыбака-нелегала, пережившего нападение крокодила. Об этом пишет ABC News Australia.

Пострадавший незаконно ловил рыбу в водах Северной территории. Кроме него, в промысле участвовали еще четыре человека. Когда их судно нашли, выяснилось, что рыбак ранен. Осмотрев мужчину, пограничники пришли к выводу, что на него напал крокодил. Пострадавшего доставили в больницу.

Представитель ABF объяснил, что браконьеры заходят в опасные воды ради морских огурцов. По его словам, с сентября по апрель продолжается брачный сезон крокодилов, поэтому они становятся более агрессивными и часто нападают на суда.

Пойманные рыбаки все еще находятся в Дарвине — столице австралийской Северной территории. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в США женщина спасла мужу жизнь при помощи подпорки для томатов. Она отбила ей нападение аллигатора.

