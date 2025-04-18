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05:01, 18 апреля 2025Из жизни

Крокодил напал на искавшего морские огурцы рыбака-нелегала

В Австралии крокодил напал на рыбака-нелегала
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Gray / Reuters

Австралийские пограничные силы (ABF) поймали рыбака-нелегала, пережившего нападение крокодила. Об этом пишет ABC News Australia.

Пострадавший незаконно ловил рыбу в водах Северной территории. Кроме него, в промысле участвовали еще четыре человека. Когда их судно нашли, выяснилось, что рыбак ранен. Осмотрев мужчину, пограничники пришли к выводу, что на него напал крокодил. Пострадавшего доставили в больницу.

Представитель ABF объяснил, что браконьеры заходят в опасные воды ради морских огурцов. По его словам, с сентября по апрель продолжается брачный сезон крокодилов, поэтому они становятся более агрессивными и часто нападают на суда.

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