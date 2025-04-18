Кустурица осудил срыв поездки архиепископа в Израиль

Режиссер Кустурица назвал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль войной

Режиссер Эмир Кустурица заявил о войне с православием после запрета властей Молдавии поездки в Израиль архиепископу Маркеллу. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Поездку молдавского архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла за Благодатным огнем в Израиль сорвали власти страны. Его задержали в аэропорту Кишинева и подвергли дополнительной проверке.

«После нападения на Киево-Печерскую лавру меня ничего не удивляет. Это знак войны против православия. Сейчас продолжается бой. Думаю, что это попытка контролировать эту часть мира. Сейчас устроили гонения, но в другой раз у них не получится», — заявил Кустурица.

Ранее стало известно, что Кустурица заявил о «временно изолированном» Боге на Украине.