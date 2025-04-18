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13:30, 18 апреля 2025Забота о себе

Людям старше 50 лет дали не связанный с диетами и тренировками совет для похудения

Профессор Ли посоветовал наладить сон для эффективного похудения после 50 лет
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Профессор из Гарвардского университета Чи-Хао Ли дал людям старше 50 лет совет для похудения, который не связан с диетами и тренировками. Эффективный способ сбросить лишний вес он раскрыл в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметил Ли, ученые провели несколько исследований и выяснили, что важным аспектом похудения после 50 лет является налаживание сна. Ночной отдых необходим для восстановления организма и поддержания здорового обмена веществ. При дефиците сна нарушается выработка инсулина, а также лептина, который регулирует аппетит.

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Тем временем профессор Мэтью Уокер заявил, что из-за недостатка сна происходит повышение в крови кортизола ─ гормона, который выделяется в стрессовых ситуациях. Это чревато замедлением обмена веществ и накоплением жира в области живота. К тому же высокий уровень кортизола негативно влияет на качество сна, из-за чего возникает порочный круг, заключил специалист.

Ранее диетолог Мелисса Митри посоветовала отказаться от некоторых продуктов во избежание бессонницы. По ее словам, ароматизаторы и красители в еде приводят к нарушению циркадных ритмов.

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