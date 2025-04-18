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21:00, 18 апреля 2025Культура

Мать звезды «Один дома» набрала миллионные долги и живет в нищете

70-летняя мать Маколея Калкина Патриция задолжала миллионы и живет у свалки
Андрей Шеньшаков

Фото: Evan Agostini / ImageDirect / Getty Images

Мать актера Маколея Калкина Патриция набрала больше миллиона долларов в долг и живет около свалки. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По информации источника, женщина, которая недавно пережила инсульт, «с трудом сводит концы с концами». Сейчас она проживет со своим мужем Мартом Коксом. Семья живет в бедности в штате Монтана, в одноэтажном доме, который расположен напротив свалки.

По словам инсайдеров, мать звезды фильма «Один дома» живет без интернета и телефона, с двумя собаками и четырьмя лошадьми. Калкин редко звонит и почти не навещает Патрицию и своего отчима, однако регулярно перечисляет ей по тысяче долларов. Также издание уточняет, что женщина нуждается в сиделке.

Ранее стало известно, что актер из «Один дома» Маколей Калкин получит звезду на голливудской «Аллее славы».

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