Мать звезды «Один дома» набрала миллионные долги и живет в нищете

70-летняя мать Маколея Калкина Патриция задолжала миллионы и живет у свалки

Мать актера Маколея Калкина Патриция набрала больше миллиона долларов в долг и живет около свалки. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По информации источника, женщина, которая недавно пережила инсульт, «с трудом сводит концы с концами». Сейчас она проживет со своим мужем Мартом Коксом. Семья живет в бедности в штате Монтана, в одноэтажном доме, который расположен напротив свалки.

По словам инсайдеров, мать звезды фильма «Один дома» живет без интернета и телефона, с двумя собаками и четырьмя лошадьми. Калкин редко звонит и почти не навещает Патрицию и своего отчима, однако регулярно перечисляет ей по тысяче долларов. Также издание уточняет, что женщина нуждается в сиделке.

Ранее стало известно, что актер из «Один дома» Маколей Калкин получит звезду на голливудской «Аллее славы».