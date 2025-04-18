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22:49, 18 апреля 2025Россия

Медведев заявил о быстром решении украинского кризиса

Медведев: Россия быстро решит украинский кризис, если США и ЕС умоют руки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейскому союзу (ЕС) стоит следом за США выйти из конфликта на Украине, после чего Россия быстро решит кризис. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

«Американские чиновники заявили, что США "умоют руки" в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Мудро. Европе следует поступить так же. Тогда Россия быстрее со всем разберется», — написал Медведев.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка три года поддерживала Украину, но теперь достигла точки, когда нужно сфокусироваться на другом. При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон будет помогать в урегулировании конфликта, только если Москва и Киев настроены на мир.

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