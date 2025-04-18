Офис Зеленского: На Украине откроют военные центры подготовки для гражданских

Правительство Украины хочет запустить в каждой области страны «Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению». Об этом сообщила замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Верещук рассказала, что местные власти должны будут содействовать новым центрам в их работе. По ее словам, центры будут утверждать учебные планы и планы подготовки, а инструкторами выступят ветераны боевых действий. Нардеп заключила, что новое ведомство станет «фактором долгосрочного сдерживания» российских войск.

Ранее плененный российскими военными украинский военнослужащий Сергей Холодий рассказал об обучении поведению в плену. По его словам, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывали выдавать всю правду, так как смысла врать нет.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Александр Котеленец рассказал, как проходил обучение в Германии. По его словам, его учили стрелять из пулемета «Браунинг», которого не оказалось в распоряжении украинской армии.