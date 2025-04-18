Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 18 апреля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли детали положения про долг перед США в новом меморандуме

Замглавы Минэкономики Украины Качка: В меморандуме нет долга Киева перед США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Тарас Качка

Тарас Качка. Кадр: Украина 24. Новости / YouTube

Новый меморандум по сделке Вашингтона и Киева не предполагает возвращения США долга Украиной. Детали положения раскрыл замглавы украинского Министерства экономики Тарас Качка, передает ТАСС.

«Никто не говорит, и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. (...) Там нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать ни в коем случае», — заявил чиновник.

В Минэкономики добавили, что при этом США в результате инвестиций в украинскую инфраструктуру должны заработать столько, сколько было потрачено Вашингтоном средств на помощь Украине.

17 апреля Вашингтон и Киев подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ выражает намерение двух стран финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская группировка войск вступила в бой с «Азовом» и взяла под контроль поселок в ДНР

    В России создали ПО для отслеживания систем РЭБ противника

    14 торговцев задержали с контрафактными лекарствами на 100 миллионов рублей

    Бывшему замглавы Минобороны продлили арест

    «Хороший урок мира». Во Франции заявили, что представители США унизили Макрона на переговорах

    Россиянин сжег автомобиль знакомого из-за разных предпочтений в музыке

    Холдинг «Восток Инвестиции» вышел из состава акционеров Ozon

    Людям старше 50 лет дали не связанный с диетами и тренировками совет для похудения

    Суд посмертно огласит приговор тиранившему дочерей россиянину

    Телеведущий назвал показавшийся ему безобидным первый признак тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости