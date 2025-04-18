На Украине раскрыли детали положения про долг перед США в новом меморандуме

Замглавы Минэкономики Украины Качка: В меморандуме нет долга Киева перед США

Новый меморандум по сделке Вашингтона и Киева не предполагает возвращения США долга Украиной. Детали положения раскрыл замглавы украинского Министерства экономики Тарас Качка, передает ТАСС.

«Никто не говорит, и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. (...) Там нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать ни в коем случае», — заявил чиновник.

В Минэкономики добавили, что при этом США в результате инвестиций в украинскую инфраструктуру должны заработать столько, сколько было потрачено Вашингтоном средств на помощь Украине.

17 апреля Вашингтон и Киев подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ выражает намерение двух стран финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.