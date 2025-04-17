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23:51, 17 апреля 2025Бывший СССР

Вашингтон и Киев подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Sergiy Voloshin / Reuters

Вашингтон и Киев подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает «Украинская правда».

По ее словам, документ подтверждает конструктивную совместную работу и намерение финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение. Оно будет «открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов», добавила политик.

Теперь сторонам предстоит финализировать текст окончательного соглашения, подписать его и ратифицировать парламентами.

16 апреля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела свою позицию в ходе переговоров с Украиной, снизив требования от оказанной Киеву помощи с 300 до 100 миллиардов долларов. Это приближает цифру к украинской оценке в 90 миллиардов.

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