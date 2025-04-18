Накануне Пасхи россиян атаковали мошенники без моральных границ

F6: 120 тысяч россиян использовали мошеннические Telegram-боты накануне Пасхи

Около 120 тысяч россиян использовали в популярном мессенджере Telegram боты, запущенные мошенниками накануне Пасхи. Как рассказали «Ленте.ру» в компании F6, с их помощью киберпреступники атаковали россиян ради кражи аккаунтов и распространения инвестиционного скама.

«Впервые мы зафиксировали использование символов Пасхи в мошеннических схемах в интернете. Для киберпреступников нет моральных границ. Каждый популярный праздник, даже религиозный, для них — всего лишь еще один повод для создания новых и изменения старых сценариев обмана», — констатировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.

Он уточнил, что аналитики F6 обнаружили в Telegram не менее 11 ботов, в которых используется праздничная тематика для обмана пользователей. Как правило, в их названиях упоминается слово «Пасха». Потенциальных жертв заманивают подарками, например премиум-подписками от Telegram, Roblox или популярных маркетплейсов. Обязательное условие — подписка на определенные Telegram-каналы «спонсоров» розыгрыша.

«Боты-обманщики преследуют разные цели. Почти во всех случаях пользователей просят подписаться на Telegram-каналы, которые используются для рекламы инвестиционного мошенничества. Один из ботов предназначен для угона аккаунтов: он просит поделиться своим контактом, а затем кодом авторизации. Все боты, использующие пасхальную тематику для обмана, созданы недавно, ими воспользовались уже более 120 тысяч человек», — заключили в F6.

Тем временем россиян предупредили о новой уловке мошенников — они начали рассылать письма о вспышке неизвестного вируса и о «мамонтовой оспе». Жертва, как правило, получает сообщение с призывом срочно пройти тестирование. При этом гражданину отправляют фишинговую ссылку для записи на него.