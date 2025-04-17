Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о вспышке неизвестного вируса

Мошенники начали обманывать россиян, рассылая им письма о вспышке неизвестного вируса и о «мамонтовой оспе», сообщения о которых ранее появлялись в СМИ. О новой уловке злоумышленников пишут «Известия».

В случае с использованием мошенниками темы неизвестного вируса, которым, как утверждали СМИ, якобы массово болели россияне, жертва обычно получает письмо или сообщение в мессенджере с призывом срочно пройти тестирование. При этом гражданину отправляют ссылку для записи.

«После ввода данных мошенники крадут личные данные, с помощью которых могут, например, получить доступ к другим сервисам, в том числе к банковским приложениям», — предупредил директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащита» Павел Коваленко.

Помимо того, злоумышленники, использующие схему с якобы неизвестным вирусом, обманывают россиян под предлогом сбора средств: например, предлагают сделать пожертвование в пользу ученых или помочь гражданам, которые не могут сами оплатить лечение.

Отмечается, что мошенники подхватили и тему «мамонтовой оспы» — вымышленного вируса, вспышку которого ВОЗ недавно смоделировала в рамках учений. «Через соцсети и мессенджеры они могут распространять ложные сообщения о "мамонтовой оспе", включая призывы к пожертвованиям на лечение больных, разработку вакцин, или о продаже чудо-лекарства», — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг». Уточнялось, что злоумышленники связываются со своей жертвой и просят включить демонстрацию экрана.