Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг»

Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» при помощи демонстрации экрана

Мошенники связываются со своей жертвой и просят включить демонстрацию экрана. При помощи этого способа они заполучают доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Сперва злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в одном из мессенджеров, представляясь правоохранителем или сотрудником государственных органов. В ходе беседы он просит человека зарегистрироваться на каком-либо ресурсе и предлагает жертве включить демонстрацию экрана, чтобы сделать это быстрее. Когда гражданин на это соглашается, мошенник подает заявку на восстановление аккаунта на портале.

«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — сообщили в ведомстве. Затем мошенникам не составляет труда заполучить доступ к аккаунту.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что не следует использовать функцию демонстрации экрана в беседах с неизвестными.

Ранее стало известно, что для того, чтобы заполучить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах», злоумышленники рассылают сообщения о том, что аккаунт якобы взломан, и предлагают связаться с техподдержкой по указанному телефону. Когда пользователь звонит на этот номер, его продолжают вводить в заблуждение и в итоге могут украсть у него деньги.