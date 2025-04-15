Россиян предупредили о популярной схеме обмана с «Госуслугами»

Эксперт F6 Ермаков: Мошенники рассылают сообщения о якобы взломе «Госуслуг»

Мошенники стали часто рассылать россиянам сообщения о взломе их аккаунта на портале «Госуслуги». О популярной схеме обмана предупредил руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков, передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что россияне начали получать СМС-сообщения и письма на электронную почту, в которых утверждается, что доступ к их личному кабинету на «Госуслугах» получили посторонние. По его словам, подобные уведомления могут также приходить в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

В письмах злоумышленники указывают телефон службы поддержки. Если человек позвонит по нему, трубку возьмут мошенники, которые продолжат вводить жертву в заблуждение и в итоге могут украсть ее деньги.

При получении подобного письма Ефремов посоветовал россиянам обращать внимание на данные отправителя: мошеннические сообщения, как правило, приходят со случайного адреса электронной почты или с обычного номера телефона. Также он призвал тех, кому пришли такие уведомления, проверять, сохранился ли у них доступ к учетной записи. Если доступ есть, нужно сменить пароль. Если его нет, то следует позвонить на горячую линию по телефону, указанному на портале «Госуслуг», добавил эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов, чтобы получить доступ к их учетной записи на «Госуслугах». Злоумышленники информируют жертв о якобы возникших проблемах с заказом и просят назвать код из СМС-сообщения.