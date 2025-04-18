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09:31, 18 апреля 2025Путешествия

Названа еще одна помеха для возобновления полетов из России в США

Politico: ЕС не заинтересован в открытии США своего неба для России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Москва лоббирует открытие Соединенными Штатами своего неба для российских авиалиний в рамках соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, в схеме есть большая проблема, поскольку Европейский союз (ЕС) не заинтересован в этом, а без Европы российским перевозчикам будет непросто летать в США.

«Во-первых, ЕС твердо стоит на санкциях против России, включая запрет на полеты российских авиакомпаний над воздушным пространством Евросоюза», — рассказал представитель Европейской комиссии на условиях анонимности.

Помимо политических решений по санкциям, европейский чиновник также указал на «серьезные проблемы безопасности», связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов.

«Неизвестно, обслуживались ли российские авиаоператоры и службы воздушного движения должным образом в течение последних трех лет, что ставит под серьезное сомнение летную годность российского флота», — уточнил источник.

На переговорах российских и американских представителей, которые прошли 27 февраля в Стамбуле, Россия предложила восстановить прямое авиасообщение между двумя странами. При этом на сайте Госдепа США о предложенной инициативе ничего не упоминается.

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