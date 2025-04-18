Названо имущество задержанного экс-главы райотдела СК Татарстана

У задержанного экс-главы райотдела СК Татарстана нашли Porsche Cayman

У задержанного по делу о взятке в особо крупном размере главы районного отдела Следственного комитета (СК) Татарстана Эдуарда Закирова нашли две квартиры, три частных дома и два автомобиля. Об этом сообщает Telergam-канал Mash.

У Закирова обнаружили три частных дома, две квартиры в долевом строительстве, три парковочных места, Porsche Cayman стоимостью от 10 до 16 миллионов рублей и Jeep Grand Cherokee.

На родственников мужчины оказались записаны четыре квартиры в Казани на улицах Чехова, Вишневского, Батыршина и Шоссейной, Porsche Cayenne Turbo, BMW 730 DXDrive, Mercedes-benz V-class, BMW х6 drive 30d, BMW х7 drive 40i, а также два парковочных места.

Общая стоимость имущества, зарегистрированная на Закирова и его родственников — 400 миллионов рублей.

Закиров был главой Следственного комитета по Приволжскому району Казани. К нему за помощью неоднократно обращался предприниматель Марат Сахапов, которого также задержали за дачу взятки в общем размере 32 миллиона рублей.

Ранее был опубликован список недвижимости задержанного сенатора Дмитрия Савельева.