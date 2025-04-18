Небензя высказался о нарушении Украиной моратория на удары по энергетике

Небензя: Запад не готов давить на Украину по мораторию на удары по энергетике

Страны Запада не готовы давить на власти Украины в вопросе соблюдения моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить [президента Украины Владимира] Зеленского соблюдать условия моратория. Четкого ответа не последовало», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Москва будет уведомлена об этом и примет во внимание позицию Запада. По его словам, новых указов президента РФ Владимира Путина по вопросу статуса моратория пока не принималось.

До этого Небензя указал на нереалистичность прекращения огня на Украине. По его словам, завершению конфликта препятствует нарушение Киевом моратория на удары по энергообъектам.