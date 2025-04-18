Некоторым россиянам раздали автомобили

Многодетные семьи в Тверской области получили автомобили

Девять многодетных семей в Тверской области получили новые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, машины получили семьи из Твери, Калининского, Конаковского, Ржевского округов, Торжокского района. Константин Ларенков из Твери поделился, что семья хотела автомобиль для поездок за город с детьми. «Ведь мы в таком прекрасном крае живем! Без полученного сертификата мы смогли бы реализовать свою мечту только со временем, а не так быстро», — рассказал он.

Семьи поблагодарили губернатора Игоря Руденю за поддержку многодетных.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям в России разрешили бесплатно посещать музеи и выставки в любые дни без ограничений. Сейчас некоторые культурные учреждения и парки устанавливают определенный график, по которому родители с детьми могут бесплатно ходить на мероприятия: например два льготных дня в месяц. Теперь это ограничение сняли.