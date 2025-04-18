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16:10, 18 апреля 2025Моя страна

Некоторым россиянам раздали автомобили

Многодетные семьи в Тверской области получили автомобили
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Девять многодетных семей в Тверской области получили новые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, машины получили семьи из Твери, Калининского, Конаковского, Ржевского округов, Торжокского района. Константин Ларенков из Твери поделился, что семья хотела автомобиль для поездок за город с детьми. «Ведь мы в таком прекрасном крае живем! Без полученного сертификата мы смогли бы реализовать свою мечту только со временем, а не так быстро», — рассказал он.

Семьи поблагодарили губернатора Игоря Руденю за поддержку многодетных.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям в России разрешили бесплатно посещать музеи и выставки в любые дни без ограничений. Сейчас некоторые культурные учреждения и парки устанавливают определенный график, по которому родители с детьми могут бесплатно ходить на мероприятия: например два льготных дня в месяц. Теперь это ограничение сняли.

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