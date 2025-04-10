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18:08, 10 апреля 2025Моя страна

Многодетным семьям в России разрешили бесплатно посещать музеи без ограничений

Правительство России разрешило многодетным семьям ходить в музеи в любые дни
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Многодетным семьям в России разрешили бесплатно посещать музеи и выставки в любые дни без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что сейчас некоторые культурные учреждения и парки устанавливают определенный график, по которому родители с детьми могут бесплатно ходить на мероприятия. Например, два льготных дня в месяц. Теперь это ограничение сняли, и многодетным семьям не нужно подстраиваться под расписание музеев.

«Достаточно предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи. После этого организаторы выдадут билеты», — добавили в правительстве.

Ранее в России ввели новую выплату для повышения рождаемости. Она охватит 4,2 миллиона семей, в которых воспитывают 10,9 миллиона детей.

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