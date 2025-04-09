В России ввели новую выплату для повышения рождаемости

РГ: Семейная налоговая выплата для роста рождаемости в РФ заработает с 2026-го

Семейная налоговая выплата, которую решили ввести для повышения рождаемости, заработает в России с 2026 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечают в Министерстве труда, новая выплата охватит 4,2 миллиона семей, в которых воспитывают 10,9 миллиона детей. Уплаченный в 2025 году налог на доходы физлиц (НДФЛ) пересчитают по ставке шесть процентов. Разницу вернут родителям в виде единовременной выплаты — претендовать на нее могут оба родителя.

«Мы старались сконцентрироваться на тех мероприятиях, которые действительно внесут свой вклад в повышение рождаемости и увеличение населения страны», — высказалась о борьбе с бедностью среди многодетных семей вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что начиная с 2007 года более 14 миллионов семей получили материнский семейный капитал. А единое пособие на детей получают семьи более чем с 10 миллионами детей. Все эти выплаты ежегодно индексируются на уровень инфляции, «детский бюджет» на три ближайших года составит почти 10 триллионов рублей, подчеркнула она.