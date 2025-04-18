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23:01, 18 апреля 2025Экономика

Россиянка поверила СМС от работодателя и осталась без квартиры

В Нижнекамске женщина столкнулась с телефонными аферистами и лишилась квартиры
Виктория Клабукова

Фото: Shutterstock / Fotodom

62-летняя жительница Нижнекамска столкнулась с телефонными аферистами и лишилась квартиры. В чем заключалась мошенническая схема, передает пресс-служба управления МВД по республике Татарстан.

Первым звеном сценария стало сообщение в мессенджере якобы от бывшего работодателя. Россиянку убедили, что в школе, где она прежде работала, проводится проверка по факту утечки персональной информации сотрудников. Под предлогом расследования женщину проинформировали о скором видеозвонке из «ФСБ». Позвонивший в кадре был в погонах и находился на фоне интерьера рабочего кабинета. Он заявил, что от имени горожанки была зафиксирована попытка денежного перевода на реквизиты запрещенной организации. Во избежание уголовной ответственности он предложил помочь следствию.

В дальнейшем с женщиной связались «сотрудники Центробанка» и склонили ее положить сбережения в единую ячейку регулятора. На деле же этот счет принадлежал мошенникам. В итоге горожанка потеряла 680 тысяч рублей банковских накоплений и 490 тысяч рублей, хранившихся дома. Следом махинаторы уговорили россиянку продать и квартиру, пообещав, что сделка пройдет фиктивно. Вырученные за жилплощадь 3 миллиона рублей женщина также отправила на «спецсчет».

Ранее с миллионными накоплениями под давлением аферистов рассталась пожилая петербурженка. Жительница Северной столицы поверила, что говорит с сотрудниками ФСБ и «Росфинмониторинга» и потеряла 21 миллион рублей.

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