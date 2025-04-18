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22:14, 18 апреля 2025Экономика

Россиянка осталась без 21 миллиона рублей после звонка аферистов

В Петербурге пенсионерка рассталась с 21 млн руб., получив звонок из «ФСБ»
Виктория Клабукова

Фото: Shutterstock / Fotodom

70-летняя жительница Санкт-Петербурга рассталась с миллионными накоплениями после встречи с телефонными мошенниками. Схему обмана раскрывает портал 78.ru.

Звонки начались с февраля. Мошенники попеременно представлялись то сотрудниками ФСБ, то «Росфинмониторинга». В разговоре они заявили россиянке, что ее личные данные оказались в руках преступников, и теперь под угрозой находятся и ее сбережения. С целью сохранить средства собеседники строго рекомендовали перевести деньги на «безопасные счета». Поверив, что говорит с госслужащими, пенсионерка исполнила инструкции мошенников.

Кроме того, женщину убедили продать и квартиру, оформленную на ее имя. Таким образом, по их словам, петербурженка сможет опередить злоумышленников, покусившихся на ее недвижимость. Заключив сделку, хозяйка отдала выручку прибывшему курьеру. Осознав случившееся, пенсионерка обратилась в полицию. Общий размер ущерба составил 21,853 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в сети мошенников попалась жительница Красноярского края. Сначала пенсионерка перевела 5,4 миллиона рублей, принадлежавшие ее сыну, затем заняла у знакомых еще полмиллиона. Вдобавок пострадавшая по указке аферистов продала и квартиру.

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