Российская пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась жилья

Жительница Назарово лишилась жилья и накоплений из-за мошенников

Пенсионерка из города Назарово в Красноярском крае пообщалась с мошенниками и лишилась квартиры, а также накоплений. Об этом сообщает издание «Заполярная Правда» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Сначала мошенники заставили женщину перевести им 5,4 миллиона рублей, большая часть из которых принадлежала ее сыну. Злоумышленники в разговоре представлялись директором по работе с персоналом фирмы, в которой женщина ранее работала, правоохранителем и курирующим сотрудником Центрального банка. Затем пенсионерку уговорили занять у знакомых 455 тысяч рублей, которые также были направлены мошенникам.

Затем они уведомили пострадавшую о несуществующем кредите, который оформили неизвестные под залог ее квартиры. Так пенсионерка лишилась жилья за 2,4 миллиона рублей — злоумышленники заставили ее продать недвижимость, сообщив, что сделка якобы будет фиктивной.

Ранее житель Пензы согласился по указке мошенников поставить домофон и потерял 560 тысяч рублей.