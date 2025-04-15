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17:18, 15 апреля 2025Экономика

Российская пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась жилья

Жительница Назарово лишилась жилья и накоплений из-за мошенников
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пенсионерка из города Назарово в Красноярском крае пообщалась с мошенниками и лишилась квартиры, а также накоплений. Об этом сообщает издание «Заполярная Правда» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Сначала мошенники заставили женщину перевести им 5,4 миллиона рублей, большая часть из которых принадлежала ее сыну. Злоумышленники в разговоре представлялись директором по работе с персоналом фирмы, в которой женщина ранее работала, правоохранителем и курирующим сотрудником Центрального банка. Затем пенсионерку уговорили занять у знакомых 455 тысяч рублей, которые также были направлены мошенникам.

Затем они уведомили пострадавшую о несуществующем кредите, который оформили неизвестные под залог ее квартиры. Так пенсионерка лишилась жилья за 2,4 миллиона рублей — злоумышленники заставили ее продать недвижимость, сообщив, что сделка якобы будет фиктивной.

Ранее житель Пензы согласился по указке мошенников поставить домофон и потерял 560 тысяч рублей.

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