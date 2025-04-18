Орбан назвал исход «прокси-войны» на Украине для Запада

Орбан: Запад потерпел поражение в прокси-войне на Украине

Страны Запада вступили в прокси-войну на Украине и проиграли ее, это понимают все здравомыслящие люди. Об этом в интервью YouTube-каналу Öt заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну — это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению в мыслящих сообществах», — сказал он.

Политик отметил, что сейчас президент США Дональд Трамп пытается спасти Вашингтон от «очень серьезного поражения», однако европейские лидеры не решаются признать свой проигрыш на Украине. «Они втянули Европу в войну, которую в конечном итоге проиграли», — заключил Орбан.

Ранее Трамп отказал Украине в поставках оружия и сделке на 50 миллиардов долларов. Кроме того, он отверг предложение украинского президента Владимира Зеленского о покупке 10 комплексов Patriot.