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14:30, 18 апреля 2025Силовые структуры

Отец троих погибших от рук матери детей частично признал вину в истязании ребенка

Отец убитых в Канске 3 детей частично признал вину в истязании ребенка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Канске Красноярского края отец троих детей, с которыми при помощи топора расправилась мать, частично признал вину в истязании четвертого ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 УК РФ («Истязание»).

По версии следствия, с лета 2018 по апрель 2025 года фигурант систематически избивал своего семилетнего сына. В три года отец сломал ему нос, а в 2024 году мальчик неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

О задержании обвиняемого сообщалось ранее.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены в частном доме на улице Герцена с ранами, несовместимыми с жизнью. Суд избрал их матери, обвиняемой в расправе, меру пресечения в виде ареста.

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