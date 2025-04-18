Отец троих погибших от рук матери детей частично признал вину в истязании ребенка

Отец убитых в Канске 3 детей частично признал вину в истязании ребенка

В Канске Красноярского края отец троих детей, с которыми при помощи топора расправилась мать, частично признал вину в истязании четвертого ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 УК РФ («Истязание»).

По версии следствия, с лета 2018 по апрель 2025 года фигурант систематически избивал своего семилетнего сына. В три года отец сломал ему нос, а в 2024 году мальчик неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

О задержании обвиняемого сообщалось ранее.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены в частном доме на улице Герцена с ранами, несовместимыми с жизнью. Суд избрал их матери, обвиняемой в расправе, меру пресечения в виде ареста.