Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:17, 18 апреля 2025Силовые структуры

Полицейского задержали из-за зарубившей своих троих детей россиянки

В Канске задержана инспектор ПДН из-за зарубившей своих троих детей россиянки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Канске задержана старший инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

Следствие заинтересовалось сотрудницей правоохранительных органов после резонансного инцидента с россиянкой, зарубившей своих троих детей. Выяснилось, что ранее школьный учитель обнаружила у семилетнего ребенка телесные повреждения и сообщила об этом в полицию. Однако инспектор ПДН, в нарушение должностных инструкций, среди прочего не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования и не установила факт наличия у матери детей психического расстройства. Из-за проявленной халатности и бездействия стало возможным совершение данного преступления.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме на улице Герцена. Суд избрал их матери, обвиняемой в расправе, меру пресечения в виде ареста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского предупредили о последнем шансе на мир с Россией

    Стало известно о двух попытках ВСУ прорваться через границу России

    Путешествующая в одиночку женщина назвала популярный город Европы небезопасным

    Выявлена удивительная причина потери подвижности сперматозоидов

    Состояние энергетики на Украине оценили

    Отца троих погибших от рук матери детей задержали за истязание четвертого ребенка

    Российский военный на месяц незаконно уехал из места службы и был приговорен к пяти годам

    На Украине начали продавать оптом российские сим-карты

    Известный комик извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

    Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости