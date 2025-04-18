Полицейского задержали из-за зарубившей своих троих детей россиянки

В Канске задержана инспектор ПДН из-за зарубившей своих троих детей россиянки

В Канске задержана старший инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

Следствие заинтересовалось сотрудницей правоохранительных органов после резонансного инцидента с россиянкой, зарубившей своих троих детей. Выяснилось, что ранее школьный учитель обнаружила у семилетнего ребенка телесные повреждения и сообщила об этом в полицию. Однако инспектор ПДН, в нарушение должностных инструкций, среди прочего не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования и не установила факт наличия у матери детей психического расстройства. Из-за проявленной халатности и бездействия стало возможным совершение данного преступления.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме на улице Герцена. Суд избрал их матери, обвиняемой в расправе, меру пресечения в виде ареста.