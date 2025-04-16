Суд отправил под арест зарубившую трех своих детей россиянку

В Красноярске суд отправил в СИЗО жительницу Канска, зарубившую трех своих детей

Суд избрал обвиняемой в расправе над тремя детьми жительнице Канска меру пресечения в виде ареста. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемую в жестокой расправе над малолетними детьми россиянку в СИЗО на время расследования преступления. В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину.

14 апреля сообщалось, что 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме на улице Герцена. По подозрению в преступлении была задержана их мать.

На допросе обвиняемая рассказала, что задушила дочь, а двух сыновей зарубила.