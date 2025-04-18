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12:24, 18 апреля 2025Ценности

Популярная модель снялась топлес для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мона Тугард

Мона Тугард . Фото: @mona_tougaard / @graysorrenti

Популярная датская модель Мона Тугард снялась в откровенном образе для журнала Beyond Noise. Соответствующая публикация появилась на странице креативного агентства Art Partner в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре, сидя топлес в красном кресле. При этом она надела черные трусы с завышенной талией, прозрачные кружевные перчатки в тон и розовые босоножки. Также девушка распустила уложенные волнами волосы и отказалась от макияжа.

Известно, что автором снимка стала американский фотограф и режиссер Грей Сорренти.

В сентябре Мона Тугард также снялась обнаженной в рекламе французского бренда одежды и обуви Alaia.

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