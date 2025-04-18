Появилось видео с бывшей женой Аршавина после 12 операций на носу

Хирург Агапов показал на видео бывшую жену Аршавина после 12 операций на носу

Пластический хирург Денис Агапов показал на видео бывшую жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину после 12 операций на носу. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летнюю модель запечатлели перед очередным хирургическим вмешательством. Она позировала на размещенных кадрах, сидя на кушетке в махровом халате с названием клиники и демонстрируя изменившуюся внешность.

«Пройден длинный путь — примерно в два с половиной года. Проделано больше 12 операций. Были сначала тяжелые операции, сложные, так как не было ничего из того, что можно было сделать… Сейчас остались коррекционные операции, что не может не радовать», — рассказала Казьмина.

В 2021 году стало известно об аутоиммунном заболевании модели. По ее словам, она перенесла шесть операций и побывала в коме. Однако позже пластический хирург Владимир Плахотин разоблачил Казьмину, заявив, что если бы у нее был аутоиммунный некроз, она бы уже ушла из жизни.

В августе 2024 года хирург Агапов также показал на фото профиль Алисы Казьминой до и после пластики.