Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:31, 18 апреля 2025Из жизни

Пожилой извращенец четыре года тайно подглядывал за голой квартиросъемщицей

WHDH: В США 70-летний мужчина четыре года тайно подглядывал за квартиросъемщицей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

В США арестовали домовладельца из штата Нью-Гэмпшир, который четыре года подглядывал за квартиросъемщицей. Об этом сообщает WHDH.

70-летнего Чарльза Макгуайра из города Амхерст, штат Нью-Гэмпшир, взяли под стражу по результатам расследования, которое велось с 2024 года. Выяснилось, что мужчина более четырех лет тайно снимал с помощью скрытой камеры свою квартиросъемщицу и ее гостей, «когда они были обнажены».

У Макгуайра изъяли более девяти тысяч цифровых изображений женщины и других лиц. Пожилого извращенца обвинили в 45 случаях вторжения в частную жизнь, преследовании и сокрытии улик. В данный момент полиция устанавливает круг лиц, которые пострадали от действий задержанного.

Материалы по теме:
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший политик 14 лет подглядывал с помощью скрытых камер за квартиросъемщицами. Мужчина устанавливал шпионские устройства в ванных и спальнях своего дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео авиаудара по 150 бойцам ВСУ в Херсоне

    Россиян предупредили о риске отравления питомцев покупным кормом

    Раскрыта тайна происхождения домашних кошек

    Стало известно об угрозах ВСУ родным сдавшихся в плен в Курской области солдат

    Раскрыта стоимость выступления Байдена

    Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в красном бикини

    Россиян предупредили об опасности пластиковых бутылок

    В Госдуме рассказали о дополнительных выплатах некоторым категориям пенсионеров

    Польские власти обвинили в сокрытии данных о взрыве в аэропорту

    Пожилой извращенец четыре года тайно подглядывал за голой квартиросъемщицей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости