Пожилой извращенец четыре года тайно подглядывал за голой квартиросъемщицей

WHDH: В США 70-летний мужчина четыре года тайно подглядывал за квартиросъемщицей

В США арестовали домовладельца из штата Нью-Гэмпшир, который четыре года подглядывал за квартиросъемщицей. Об этом сообщает WHDH.

70-летнего Чарльза Макгуайра из города Амхерст, штат Нью-Гэмпшир, взяли под стражу по результатам расследования, которое велось с 2024 года. Выяснилось, что мужчина более четырех лет тайно снимал с помощью скрытой камеры свою квартиросъемщицу и ее гостей, «когда они были обнажены».

У Макгуайра изъяли более девяти тысяч цифровых изображений женщины и других лиц. Пожилого извращенца обвинили в 45 случаях вторжения в частную жизнь, преследовании и сокрытии улик. В данный момент полиция устанавливает круг лиц, которые пострадали от действий задержанного.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший политик 14 лет подглядывал с помощью скрытых камер за квартиросъемщицами. Мужчина устанавливал шпионские устройства в ванных и спальнях своего дома.