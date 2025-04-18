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05:01, 18 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали первый признак поломки двигателя авто

Автоэксперты ГК АвтоСпецЦентр: Выхлопные газы могут указать на поломку двигателя
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Потеря мощности двигателя автомобиля — первый тревожный сигнал, который может говорить о поломке, рассказали «Ленте.ру» автоэксперты в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр. Кроме того, специалисты рекомендовали обращать внимание на проблемы с разгоном, а также на цвет выхлопных газов.

«Если автомобиль стал хуже разгоняться, плохо едет в гору или есть провалы при нажатии на педаль газа — это признаки, что с мотором не все в порядке, — предупредили автоэксперты. — Причины могут быть разными: от проблем с компрессией до неполадок в топливной системе или в системе зажигания. В таком случае следует проверить уровень масла».

Специалисты объяснили, что, если масло уходит быстрее обычного, это может свидетельствовать об износе поршневых колец, направляющих клапанов или других внутренних элементов двигателя. Если масло приходится доливать слишком часто, эксперты посоветовали задуматься о диагностике.

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«Цвет выхлопных газов тоже может многое рассказать. Например, синий дым говорит о том, что двигатель сжигает масло, черный — в камеру сгорания поступает слишком много топлива, а белый — возможна утечка охлаждающей жидкости или пробита прокладка головки блока цилиндров. Если у двигателя плавают обороты, появляются рывки, стуки, металлическое "цоканье", это может указывать на износ деталей», — объяснили в пресс-службе.

Автоэксперты также рекомендовали не игнорировать лампочку Check Engine на панели приборов, даже если автомобиль едет нормально. Специалисты объяснили, что неисправность может развиваться и со временем привести к серьезной поломке.

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