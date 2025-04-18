Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:15, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Проблемы с немецкими танками на Украине вызвали удивление в США

NI: Немецкие танки Leopard сталкиваются с проблемами на украинском поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неэффективными на поле боя. Об этом пишет обозреватель National Interest Кристиан Орр.

Он признался, что был поражен, когда узнал о проблемах украинских войск с данными машинами, поскольку Германия была «самым грозным производителем танков в мире».

«Представьте себе мое удивление, когда я прочитал недавний отчет о том, что системы вооружения немецкого производства не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — отметил Орр.

Ранее британский историк Найджел Джонс заявил, что танки Leopard 2 стали «символичным унижением» Германии перед Россией из-за их неприспособленности к боевым действиям на Украине. Он указал, что они оказались слишком сложны в эксплуатации, уязвимы для дронов и на деле используются как маломобильная артиллерия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского предупредили о последнем шансе на мир с Россией

    В США удивились плану Мерца по Украине

    Суд отказался запрещать певице Лободе исполнять хит «К черту любовь»

    Полицейского задержали из-за зарубившей своих троих детей россиянки

    Проблемы с немецкими танками на Украине вызвали удивление в США

    Вернувшийся в Россию из США блогер рассказал о доводящих до слез мыслях в эмиграции

    Россию обвинили в подготовке к Первой космической войне

    В российском аэропорту ввели временные ограничения

    Итальянский премьер предложила Трампу «сделать Запад снова великим»

    Нотариус предупредил о возможности мошенников продать квартиру без ведома хозяина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости