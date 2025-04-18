Проблемы с немецкими танками на Украине вызвали удивление в США

NI: Немецкие танки Leopard сталкиваются с проблемами на украинском поле боя

Переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неэффективными на поле боя. Об этом пишет обозреватель National Interest Кристиан Орр.

Он признался, что был поражен, когда узнал о проблемах украинских войск с данными машинами, поскольку Германия была «самым грозным производителем танков в мире».

«Представьте себе мое удивление, когда я прочитал недавний отчет о том, что системы вооружения немецкого производства не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — отметил Орр.

Ранее британский историк Найджел Джонс заявил, что танки Leopard 2 стали «символичным унижением» Германии перед Россией из-за их неприспособленности к боевым действиям на Украине. Он указал, что они оказались слишком сложны в эксплуатации, уязвимы для дронов и на деле используются как маломобильная артиллерия.