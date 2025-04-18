Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:39, 18 апреля 2025Бывший СССР

Назван процент территории ДНР под контролем ВС России

Марочко: Под контролем ВС России находится около 80 процентов территории ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Под контролем Вооруженных сил (ВС) России находится около 80 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо ДНР: цифра освобождения приближается к 80 процентам, но это весьма условный показатель, поскольку есть ряд ключевых, важных, стратегических населенных пунктов, которые нам придется взять», — сообщил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также перечислил крупные населенные пункты, остающиеся под контролем украинской армии. Он назвал Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Ранее Марочко сообщал о продвижении российских войск на купянском направлении. Он отметил успех ВС России севернее Двуречной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас есть другие приоритеты». Почему США меняют позицию по прекращению конфликта на Украине и к чему это приведет?

    В сети восхитились образом Кейт Миддлтон в кепке «деда»

    Рыболов поймал тунца рекордных размеров

    ЦБ резко понизил курс доллара

    В Раде раскритиковали проведение ЛГБТ-фестиваля в Киеве в Страстную пятницу

    Кадыров рассказал о целовавшем Коран Путине

    Всемирно известная минералка оказалась заражена патогенами

    Кадыров назвал беспределом письмо российских чиновников о намазе

    НАСА заявило о «глубокой обеспокоенности» безопасностью МКС

    Стюардесса отчитала пассажирку из-за одного предмета в ручной клади и вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости