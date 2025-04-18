Марочко: Под контролем ВС России находится около 80 процентов территории ДНР

Под контролем Вооруженных сил (ВС) России находится около 80 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо ДНР: цифра освобождения приближается к 80 процентам, но это весьма условный показатель, поскольку есть ряд ключевых, важных, стратегических населенных пунктов, которые нам придется взять», — сообщил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также перечислил крупные населенные пункты, остающиеся под контролем украинской армии. Он назвал Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Ранее Марочко сообщал о продвижении российских войск на купянском направлении. Он отметил успех ВС России севернее Двуречной.