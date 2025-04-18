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08:33, 18 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на купянском направлении

Марочко: ВС России взяли под контроль участок трассы на купянском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль участок трассы на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«ВС РФ продолжают развивать успех севернее Двуречной», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко рассказал о взятии ВС России под огневой контроль участка трассы Лиман — Второй-Колодезное протяженностью около трех километров в ходе продвижения в районе населенного пункта Каменка. Как сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке, российские военные также продвинулись в лесистой местности в районе населенного пункта Красное Первое.

Ранее Марочко рассказал о закреплении ВС России на новых позициях у населенного пункта Фиголевка Харьковской области. По его словам, российские войска улучшили свое тактическое положение.

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