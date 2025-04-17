Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области

Марочко: ВС РФ закрепились на новых позициях у Фиголевки в Харьковской области

Российские войска в ходе боевых действий улучшили свое тактическое положение и закрепились на новых позициях у населенного пункта Фиголевка Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ также закрепились на новых рубежах юго-западнее этого населенного пункта.

Ранее Марочко рассказал о взятии российскими военными позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее Новомлынска, а также успешном форсировании реки Оскол в районе населенного пункта Красное Первое. Также ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Малая Шапковка и Кондрашовка.