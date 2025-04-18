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04:16, 18 апреля 2025Мир

Раскрыта стоимость выступления Байдена

NYP: Байден просит за выступление 300 тысяч долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший американский президент Джо Байден просит за выступление на мероприятиях 300 тысяч долларов. Об этом узнала газета The New York Post (NYP).

Сообщается, что политик предлагает свои услуги в качестве спикера, однако не пользуется большим спросом. По словам собеседника издания, его представляет агентство Creative Artists Agency, которое «испытывает трудности с бронированием мероприятий».

В статье также отмечается, что стоимость выступления экс-президента Барака Обамы после его ухода с поста составляла 400 тысяч долларов.

Ранее Байден впервые публично выступил с речью после окончания президентского срока 20 января. Выступление прошло на мероприятии правозащитников прав инвалидов в Чикаго.

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