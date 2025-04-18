Раскрыта стоимость выступления Байдена

NYP: Байден просит за выступление 300 тысяч долларов

Бывший американский президент Джо Байден просит за выступление на мероприятиях 300 тысяч долларов. Об этом узнала газета The New York Post (NYP).

Сообщается, что политик предлагает свои услуги в качестве спикера, однако не пользуется большим спросом. По словам собеседника издания, его представляет агентство Creative Artists Agency, которое «испытывает трудности с бронированием мероприятий».

В статье также отмечается, что стоимость выступления экс-президента Барака Обамы после его ухода с поста составляла 400 тысяч долларов.

Ранее Байден впервые публично выступил с речью после окончания президентского срока 20 января. Выступление прошло на мероприятии правозащитников прав инвалидов в Чикаго.