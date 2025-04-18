Раскрыта цель задержанного в Новороссийске агента СБУ

Задержанный в Новороссийске агент СБУ хотел сорвать переговоры России и США

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), которого сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске, хотел сорвать переговоры России, США и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как признался сам задержанный, запланированная им диверсия должна была внести вклад в срыв переговоров между странами.

О задержании иностранца, завербованного украинскими спецслужбами, стало известно в пятницу, 18 апреля. Для СБУ он готовил подрыв административного здания в Новороссийске.

Мужчина был задержан с поличным при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства массой 2,5 килограмма.