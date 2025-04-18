Райан Гослинг снимется в новых «Звездных войнах»

Актер Райан Гослинг исполнит главную роль в новых «Звездных войнах»

Канадский актер Райан Гослинг объявил о своем участии в новом фильме по «Звездным войнам». Об этом сообщает Deadline.

Гослинг исполнит главную роль в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter). В качестве режиссера проекта выступит Шон Леви, работавший над лентами «Дэдпул и Росомаха», «Ночь в музее» и «Живая сталь», а также сериалом «Очень странные дела».

По словам Леви, картина не будет приквелом или сиквелом существующей истории. Действия развернутся через пять лет после событий фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», завершающего сагу о Скайуокерах. Известно, что съемки начнутся осенью 2025-го, а премьера назначена на 28 мая 2027 года. Создатели отмечают, что проект выйдет в прокат в год 50-летия первой части оригинальной трилогии «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда».

Гослинг — трехкратный номинант на премию «Оскар». Актер наиболее известен по ролям в фильмах «Драйв», «Барби», «Дневник памяти», «Бегущий по лезвию 2049» и «Ла-Ла Ленд».

Ранее номинант на премию «Оскар» Юра Борисов отреагировал на слова режиссера «Аноры» Шона Бэйкера, назвавшего его русским Райаном Гослингом.