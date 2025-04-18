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23:39, 18 апреля 2025Бывший СССР

Россия и Украина обменяются пленными и ранеными

Sky News: Россия и Украина 19 апреля обменяются пленными и ранеными
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Россия и Украина в очередной раз обменяются пленными и раненными 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что в рамках обмена домой вернутся 246 человек с каждой стороны.

В публикации уточняется, что с учетом данного обмена при содействии ОАЭ около 3,2 тысячи пленных, как украинских, так и российских за все время вернулись на родину.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ собираются прорваться на территорию России через населенный пункт Колотиловка Белгородской области, используя автомобильный пункт пропуска (АПП), где раньше Москва и Киев проводили процедуру обмена пленными.

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