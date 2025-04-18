Россиян предупредили об опасности пластиковых бутылок

Токсиколог Кутушов: Питье из пластиковых бутылок может быть опасно для здоровья

Химические вещества, многие из которых токсичны, могут мигрировать из пластика в воду, особенно при длительном хранении, поэтому питье из пластиковых бутылок может быть опасно для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» токсиколог Михаил Кутушов.

«Наиболее распространенным материалом для изготовления одноразовых бутылок является полиэтилентерефталат (ПЭТ). Сам по себе ПЭТ считается относительно безопасным при кратковременном использовании, поскольку он достаточно стабилен. Но при длительном контакте с водой или нагревании начинает выделяться сурьма. В высоких концентрациях она может вызывать раздражение кожи и слизистых, проблемы с желудочно-кишечным трактом», — рассказал врач.

Несмотря на то, что концентрация сурьмы в воде из пластиковых бутылок, по словам токсиколога, как правило, не превышает допустимые нормы, есть мнение о потенциальном накопительном эффекте опасного вещества в организме. Но особенно опасным, предупредил Кутушов, является повторное использование ПЭТ-бутылок.

«При повторном использовании на поверхности пластика образуются микротрещины, являющиеся благоприятной средой для размножения бактерий. Даже тщательное мытье не всегда позволяет полностью их удалить, что может привести к загрязнению воды и развитию инфекционных заболеваний», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Для изготовления бутылок используются и другие материалы, уточнил Кутушов. Это поликарбонат (PC) и поливинилхлорид (ПВХ). Они, как сказал врач, содержат вещества, способные нарушать гормональный баланс в организме, а также ассоциированные с ожирением, сахарным диабетом и некоторыми видами рака.

«Стоит отдавать предпочтение бутылкам из более безопасных материалов, таких как нержавеющая сталь, стекло или полипропилен, который считается менее склонным к выделению вредных веществ. Также следует обращать внимание на маркировку пластика. Бутылки с маркировкой "1" (ПЭТ), "2" (ПЭВД) или "5" (ПП) считаются относительно безопасными для кратковременного использования, в то время как бутылок с маркировкой "3" (ПВХ) или "7" следует избегать», — рекомендовал токсиколог.

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