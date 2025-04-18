Россиянам объяснили механизм трат взносов за капремонт

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Взнос на капремонт идет на замену инженерных систем дома

Средства, которые жильцы вносят за капитальный ремонт, направляются только на восстановление и замену конструкций и инженерных систем многоквартирных домов. Механизм трат этих взносов россиянам объяснил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с NEWS.ru.

Специалист отметил, что собранные суммы идут на ремонт общедомового имущества: от крыш, фундамента и фасадов до коммуникаций. «Не менее важным направлением является ремонт внутридомовых коммуникаций: канализации, системы отопления и электропроводки», — уточнил он. Помимо этого, с их помощью приводят в порядок общедомовое оборудование.

Бондарь пояснил, что управление собранными средствами может осуществляться через регионального оператора либо специальный счет дома в банке. Так, регоператор аккумулирует взносы, спонсирует работы и выступает техническим заказчиком. Эксперт добавил, что в ситуации, когда жильцы выбирают спецсчет, они имеют возможность самостоятельно определять необходимые работы и их объем и сроки, а также выбирать подрядчиков.

Ранее россиянам рассказали о нарушениях, которые управляющие компании допускают при проведении капитального ремонта.