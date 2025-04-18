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19:36, 18 апреля 2025Моя страна

Россиянам предложили бюджетные направления для путешествий на майские праздники

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom  

Российским туристам предложили бюджетные направления для путешествий на майские праздники в 2025 году. Об этом рассказал тревел-блогер на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, отдых в Муроме обойдется от 10 тысяч рублей на 2-3 дня для человека, в Воронеже — от 12 тысяч рублей, в Суздале — от 15-20 тысяч рублей, в Гусь-Хрустальном — от 10 тысяч рублей, во Владимире — от 9 тысяч рублей, в Казани — от 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще путешествовать по маленьким городам страны. В 2024 году выросла популярность сел в Воронежской и Нижегородской областях.

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