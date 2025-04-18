Россиянин изнасиловал жену и падчерицу из мести за плохое отношение

В Петербурге пьяный мужчина изнасиловал жену и падчерицу из мести

В Петербурге 58-летний мужчина из мести за плохое отношение изнасиловал жену и 32-летнюю падчерицу под угрозой расправы. Об этом сообщает Известия.

По данным издания, пьяный мужчина пришел в квартиру супруги на Планетарной улице и попросил у нее деньги. Женщина отказала, тогда россиянин стал угрожать ей. Он несколько раз ударил жену ногой по животу и кулаком по лицу. Кроме того, он полоснул ее ножом.

Когда фигурант отвлекся на падчерицу, потерпевшая убежала к соседям и попросила вызвать полицию. Нападавшего задержали.

Ранее в Москве недавно освободившегося мужчину задержали за изнасилование своей дочери.