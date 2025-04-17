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13:00, 17 апреля 2025Силовые структуры

Недавно освободившегося россиянина задержали за изнасилование своей дочери

В Москве недавно освободившегося мужчину задержали за насилие над своей дочерью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве недавно освободившегося мужчину задержали за изнасилование своей дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, 13 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире своей 27-летней дочери на 1-й Владимирской улице, изнасиловал ее.

Фигурант задержан, проведены следственные действия и предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также установлено, что задержанный ранее был судим за расправу над человеком.

Ранее сообщалось, что пристававшего к продавщице российского магазина иностранца задержали.

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