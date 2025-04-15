Пристававшего к продавщице российского магазина иностранца задержали

В Петербурге задержали иностранца, домогавшегося продавщицы магазина

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, домогавшегося продавщицы магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 9 апреля фигурант в магазине на проспекте Большевиков приставал к незнакомой женщине, работавшей там продавщицей. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался иностранец, уже судимый за аналогичное преступления.

В доме задержанного провели обыск. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Камчатском крае мужчину осудили за похищение и изнасилование бывшей возлюбленной.