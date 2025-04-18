Россиянина приговорили к 22 годам колонии за совращение малолетних

В Брянске мужчину осудили на 22 года за совращение несовершеннолетних

В Брянске мужчину осудили на 22 года за совращение несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он осужден по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование»), 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2019 по 2023 год мужчина регулярно совершал насильственные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек из города Жуковка. На момент начала преступлений им было по десять лет.

В этот период времени он пытался изнасиловать одну из потерпевших, а с другой регулярно обменивался порнографическими материалами в одном из мессенджеров.

Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России суд ужесточил наказание арестованному за педофилию гражданину США Дэвиду Барнсу.