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17:49, 18 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 22 годам колонии за совращение малолетних

В Брянске мужчину осудили на 22 года за совращение несовершеннолетних
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Брянске мужчину осудили на 22 года за совращение несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он осужден по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование»), 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2019 по 2023 год мужчина регулярно совершал насильственные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек из города Жуковка. На момент начала преступлений им было по десять лет.

В этот период времени он пытался изнасиловать одну из потерпевших, а с другой регулярно обменивался порнографическими материалами в одном из мессенджеров.

Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России суд ужесточил наказание арестованному за педофилию гражданину США Дэвиду Барнсу.

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