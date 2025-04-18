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11:25, 18 апреля 2025Силовые структуры

В России суд ужесточил наказание арестованному за педофилию гражданину США Барнсу

Мосгорсуд ужесточил наказание гражданину США Барнсу, арестованному за педофилию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

Мосгорсуд ужесточил наказание гражданину США Дэвиду Барнсу, арестованному за педофилию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он был осужден по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным агентства, суд добавил ему полгода колонии и назначил принудительное лечение. Ранее суд приговорил его к 21 году колонии за насилие над детьми.

Барнс неоднократно насиловал сыновей, когда те приезжали к нему в гости в город Хьюстон. Мальчикам 7 и 11 лет. Регистрации на территории России у мужчины нет.

Ранее сообщалось, что арестованный в Москве за педофилию американец обвинил жену в клевете.

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