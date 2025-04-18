Россиянка опознала в замначальника изолятора расправившегося с ее подругой насильника

Сотрудник изолятора Тулы пойдет под суд за изнасилование и расправу в 2005 году

В Тульской области предстанет перед судом 47-летний россиянин, подозреваемый в расправе и изнасиловании 20-летней давности. Годы спустя выжившая опознала его в бывшем заместителе начальника одного из тульских следственных изоляторов. Об этом сообщает ТСН 24.

Как рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении следственного комитета России (СКР), 16 сентября 2005 года подозреваемый подвозил двух незнакомых девушек. Он завез их в лес и пожелал вступить с ними в половую связь. Девушки резко воспротивились и 18-летняя выбежала из машины. Злоумышленник сбил ее машиной, от которого та упала на землю.

Ее подруга вышла из салона, хотела прийти на помощь и получила удар ножом в грудь, который оказался несовместим с жизнью. Вторая девушка нашла в себе силы подняться и попыталась убежать, но мужчина настиг ее, схватил рукой за шею и вернул в автомобиль, там он изнасиловал ее, а затем нанес удары ножом в спину, шею и живот.

Думая, что потерпевшая не выжила, насильник скрылся с места расправы, но раненная смогла встать и добраться до автодороги, где ее подобрал и доставил в больницу, проезжавший мимо водитель.

В 2005 году производство по делу было приостановлено - подозреваемого установить не удалось. Но в 2024 году после изучения материалов уголовного дела аналитической группой расследование возобновили и установили причастность бывшего силовика к преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.