Россиянка сварила в кипятке отказывавшуюся экономить воду мать

В Барнауле женщина облила кипятком мать и стала фигуранткой дела

В Барнауле возбуждено уголовное дело после расправы россиянки над своей матерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной расправы стал конфликт на бытовой почве. Обвиняемая постоянно ругалась с матерью из-за ее отказа экономить воду и электричество. Когда в очередной раз пенсионерка пошла принимать ванну, разгневанная дочь облила ее из душа кипятком. Лишь на следующий день, когда стало очевидно, что у матери серьезные ожоги тела и лица, дочь вызвала скорую помощь. Но медикам спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 22 годам колонии общего режима мать за расправу над трехлетней дочерью и покушение на другую восьмилетнюю дочь из-за ревности к мужу